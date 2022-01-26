910 заболевших COVID-19 зарегистрировали за сутки в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за сутки зарегистрировали 910 заболевших COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«За последние сутки коронавирус подтвердился у 910 человек. Самый большой прирост - в городах Павлодар (587), Экибастуз (185) и Аксу (65 новых случаев», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
По словам эпидемиологов, Павлодарская область находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Все города и районы также находятся в «красной» зоне.
«В общей сложности на 9 часов утра 26 января в регионе зарегистрировано 65 960 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Из них с симптомами 55 331; бессимптомное течение болезни - у 10 619 человек», - добавили в ДСЭК.
Заболеваемость в регионе зарегистрирована в 52 128 очагах. Прирост заболеваемости за неделю с 10 по 16 января составил 1 208 положительных тестов на КВИ, с 17 по 23 января – 5 375 случаев.
Вирусологическими лабораториями области проведено всего 927 317 тестов, из них за сутки - 3 054 исследования.
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