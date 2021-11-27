Новости
91 случай пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане
27 Ноября 2021 08:50
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 91 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксирован в Казахстане, один летальный исход и 181 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме90 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ Коронавирус: Павлодарская область вышла из «красной» зоны 1311 человек выздоровели от коронавируса в РК
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано заболевших – 82451, летальных случаев - 5131, выздоровевших - 73624.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
- 90 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
- Коронавирус: Павлодарская область вышла из «красной» зоны
- 1311 человек выздоровели от коронавируса в РК
- 905 человек заболели коронавирусом в Казахстане
- Однозначно ревакцинироваться: столичные медработники рассказали о важности вакцинации
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн