91 случай пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 91 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксирован в Казахстане, один летальный исход и 181 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано заболевших – 82451, летальных случаев - 5131, выздоровевших - 73624.