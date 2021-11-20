91 ребенок умер за 10 месяцев в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 91 ребенок умер за 10 месяцев в Акмолинской области. Об этом на коллегии управления здравоохранения региона рассказала и.о. заместителя руководителя облуправления Елена Иванова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из стратегических показателей в стране, по словам Е. Ивановой, является показатель материнской и младенческой смертности. Так, из семи индикаторов по родовспоможению Акмолинской областью не исполнены четыре. К примеру, не достигнут индикатор материнской смертности. При целевом показателе 28,2%, в регионе показатель - 45,3%.

«Самые высокие показатели материнской смертности – ТОО Viamedis Кокшетау - 147,2 (т.е. две материнские летальности), ТОО Viamedis Степногорск (одна материнская летальность), ТОО «Авиценна-Бурабай», Целиноградский и Жаркаинский районы (по одной). Должны быть уже руководством ТОО Viamedis приняты какие-то строжайшие меры. Два года подряд нашу область вы тянете вниз! То есть из шести смертей - три ваши!» - обратилась к медработникам Е. Иванова.

Следующий не достигнутый индикатор – частота тяжелой беременности с экстрагенитальными заболеваниями, частота беременности среди подростков, процент охвата перинатальным комбинированным генетическим скринингом.

Самый наихудший показатель по исполнению Дорожной карты: не исполнено 85,7 %, то есть шесть показателей – это буландынская районная больница. Не исполнено пять показателей у ТОО Viamedis Степногорск, Есиля, Жаркаина, Сандыктау и Целинограда.

«В области за 10 месяцев было 52 критических случая. Причинами их послужили недостатки со стороны организации оказания медпомощи, слабая организация медпомощи на уровне первичного звена, недооценка состояния на уровне стационара, снижение доступности медпомощи в связи с пандемией. Также имеет место быть низкая солидарная ответственность за собственное здоровье», - отметила спикер.

По словам Е. Ивановой, показатель детской смертности за 10 месяцев текущего года - 8,3%, а это 91 ребенок. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,3%, иными словами в области в текущем году умерло на 16 детей меньше.

В структуре детской смертности выделяют младенческую смертность (от 0 до 1 года), а в младенческой смертности - неонатальную смертность (от 0 до 28 дней).

«74 случая – младенческая смертность. 59,4 % младенческой смертности – случаи смертности в неонатальном периоде (44 случая). Самые высокие показатели в области младенческой смертности зарегистрированы в Астраханском, Ерейментауском, Жаксынском, Буландынскиом, Шортандинском, Биржан сал, Сандыктауском районах. Остается высокий показатель в Зерендинском районе. Отмечается снижение младенческой смертности в Жаркаинском районе на 43,5%, в ТОО Viamedis Кокшетау – на 10,6%», - добавила Е. Иванова.

Высокие показатели неонатальной смертности зарегистрированы в Сандыктауском, Астраханском, Зерендинском, Шортандинском районах.

Среди перинатальных причин первое место занимает синдром дыхательных расстройств (рост на 33,3%), второе место – врожденные пороки развития (20,5%), гнойно-септическая патология - 11,4% и т.д.

На уровне младенческой смертности первое место занимают врожденные пороки развития: в регионе от них умерло 17 детей, пять из которых - от множественных врожденных пороков развития. И лишь шесть пороков развития были выявлены перинатально.

«Увеличилось количество несчастных случаев и смертей на дому. На дому в этом году умерли 10 детей. Это происходит потому, что население не знает общеопасные признаки и оставляет детей в опасной зоне», - резюмировала спикер.