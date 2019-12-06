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вчера 21:59
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91 обращение от казахстанцев поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 91 обращение от казахстанцев поступило с сентября в адрес уполномоченного по правам человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На эту должность я избрана совсем недавно. Но есть значительные нарушения, обращения по поводу которых с сентября поступают в мой адрес; 91 обращение поступило в адрес уполномоченного по правам человека с сентября месяца именно о нарушениях. В большей степени заявления граждан касаются применения пыток в пенитенциарных учреждениях, в учреждениях уголовно-исполнительной системы», - сказала уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова в рамках первого Евразийского форума по правам человека в Нур-Султане.
Она также напомнила, что в Казахстане с 2014 года работает национальный превентивный механизм.
«Уполномоченный по правам человека, участники гражданского общества, которые избраны в качестве членов рабочих групп национального превентивного механизма, совершают независимые посещения в учреждения уголовно-исполнительной системы и в другие учреждения. С 1 апреля этого года были внесены поправки в ряд законов. В этой связи к числу учреждений уголовной исполнительной системы, следственных изоляторов, ИВС, а также центров адаптации добавились также учреждения, оказывающие специальные социальные услуги, в том числе детские учреждения. В связи с принятыми поправками участники гражданского общества могут посещать теперь 3296 учреждений. Они посещают учреждения, если поступают обращения самих граждан о применяемых в отношении них пытках и других унижающих честь и достоинство действиях со стороны администрации», - пояснила Эльвира Азимова.
Уполномоченный по правам человека проинформировала, что по итогам посещений готовятся соответствующие рекомендации.
«По итогам года принимаем консолидированный обобщенный доклад, который мы должны представлять на имя Президента РК, в Парламент и Правительство и в целом освещать широкое освещение тех выводов. Благодаря таким посещениям ряд уголовных дел с 2014 годы был возбужден именно в рамках превентивного механизма», - отметила она.
Напомним, 2 сентября текущего года Эльвира Азимова избрана уполномоченным по правам человека в РК.
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