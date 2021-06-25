91-летнюю бабушку вылечили от коронавируса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 91-летняя жительница столицы Ирина Хлебникова в начале июня была срочно госпитализирована в Многопрофильную городскую больницу №3 с диагнозом «коронавирус». После длительного лечения и восстановления бабушку удалось поставить на ноги, и она вернулась домой, сообщает официальный сайт городского акимата.

8 июня родственники Ирины Хлебниковой вызвали участкового врача по причине жалоб на боли в области шеи. Сначала они подумали, что у бабушки разыгрался остеохондроз. Но затем у пожилой пациентки поднялась температура, появились кашель и ломота в суставах.

Бригадой скорой помощи был взят анализ на коронавирус, который оказался положительным. Ирину Хлебникову срочно госпитализировали в Многопрофильную городскую больницу №3.

«Результаты анализов, взятые в больнице, были очень плохие. Я сама, как врач-реаниматолог, понимала, что происходит в организме бабушки. В больнице бабушка довольно долго восстанавливалась на кислороде. Возраст плюс хронические заболевания», - рассказала внучка пациентки Инесса Хлебникова.

По словам лечащего врача отделения общей хирургии Виталия Калина, врачи стационара сделали все возможное для выздоровления возрастной пациентки.

«Для коррекции лечения были задействованы специалисты разного профиля. Общими усилиями мы добились нашей цели – бабушка жива, здорова и находится сейчас дома», - отметил врач.

В свою очередь бабушка поблагодарила всех, кто принимал участие в ее лечении, начиная от фельдшеров бригады до администрации больницы.

Стоит отметить, что врачи стационара, как и другие медработники столицы, призывают горожан принять участие в массовой вакцинации, которая является единственным и действенным способом эффективно защититься от КВИ.