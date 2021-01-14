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91 человек заболел пневмонией с признаками коронавируса за сутки в РК
14 Января 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12.01.2021 г. зафиксированы 91 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 91 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 46590, летальных случаев - 532, выздоровевших - 34209.
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