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91 человек заболел пневмонией с признаками коронавируса за сутки в РК

14 Января 2021 09:00
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91 человек заболел пневмонией с признаками коронавируса за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12.01.2021 г. зафиксированы 91 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 91 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 46590, летальных случаев - 532, выздоровевших - 34209.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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