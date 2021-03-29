ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 91 без вести пропавшего разыскали полицейские СКО с начала года, сообщает Polisia.kz.

Розыск без вести пропавших — трудоемкий процесс, в который вовлекаются сотрудники различных подразделений полиции. Комплексные силы полиции, осуществляя патрулирование, принимают ориентировки на пропавших. Оперативники вместе с участковыми инспекторами отрабатывают круг их контактов. Нередко полицейские привлекают участников волонтерского движения, которые активно используют ресурс социальных сетей. Тогда портреты разыскиваемых появляются в популярных пабликах, администраторы которых охотно содействуют поискам.

Почти две недели отсутствовал дома 46-летний горожанин, проживавший у сестры. Она и обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении. В результате розыскных мероприятий он был обнаружен в нетрезвом виде, в компании малознакомых людей, имеющих пристрастие к спиртному.

«Не редки случаи, когда причиной безвестного исчезновения людей становится пристрастие к алкоголю. Среди других причин — напряжённые отношения в семье, а порой банальная невнимательность, когда люди уезжают, никого не ставя в известность о своих планах. Настоятельно рекомендуем не пренебрегать чувствами родных и близких, сообщать им о своих передвижениях, поддерживать контакт. Всего с начала года жители области 91 раз обращались в полицию с заявлениями о без вести пропавших. Из них 86 человек разысканы в дежурные сутки. В остальных случаях были заведены розыскные дела. На сегодня все они разысканы», — сообщает начальник отдела криминальной полиции УП города Петропавловска Дархан Зияфиддин.