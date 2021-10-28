91,2% подлежащих вакцинации егиндыкольцев привились против КВИ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Егиндыкольском районе Акмолинской области на сегодняшний день провакцинировано 3373 человека, что составляет 91,2% от общего количества подлежащих вакцинации граждан. Такие цифры озвучил на прошедшем брифинге аким района Ерлан Мухамедин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в районе медицинская помощь оказывается лечебно-профилактическими организациями: центральная районная больница - на 30 коек с поликлиникой на 72 посещения в смену, дневной стационар - на 14 коек и 10 медицинских пунктов. С ноября 2020 года открылось инфекционное отделение на 55 коек, в июле инфекционное отделение расширилось на 100 коек, с 29 сентября для лечения больных с COVID-19 коечные места сокращены до 20.

«В районе не выявлено заболеваемости туберкулезом, не имеется младенческой и материнской смертности, уменьшилась заболеваемость болезнями системы кровообращения и составила 35 случаев. Егиндыкольский район первый завершил кампанию по вакцинации 60% населения, и на сегодня она продолжается. На данное время провакцинировано 3373 человека, что составляет 91,2% от общего количества положенных к вакцинации граждан», - отметил Е. Мухамедин.

Касаясь сферы культуры, было отмечено, что в Егиндыкольском районе работают четыре клуба и семь библиотек. В текущем году проводится реконструкция здания культурно-досугового центра в селе Узынколь. ПСД была изготовлена за счет средств местного ТОО «Ушаково Агро» на сумму 12 млн тенге. Средства на проведение ремонта - из областного бюджета в размере 129,9 млн тенге. Ввод здания в эксплуатацию планируется на 1 декабря текущего года.



