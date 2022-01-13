+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

909 граждан задержаны за нарушение закона о мирных митингах в Павлодарской области

13 Января 2022 15:30
Поделиться:
909 граждан задержаны за нарушение закона о мирных митингах в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Постановлением суда 345 человек арестованы на срок до 15 суток, 288 граждан оштрафованы на 30 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ситуация стабилизирована: В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов
МИОР внимательно отслеживает каждый случай задержания представителей СМИ В Атырау задержали грабивших алматинские магазины Транспортные полицейские задержали 22-летнего мародера с крадеными вещами в Алматы

«Несмотря на ограничительные меры, имели место нарушения. 909 граждан задержаны за нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных митингов. В отношении них возбуждены административные производства, - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлман Масимов. - Также задержаны восемь иностранных граждан, в отношении которых возбуждены административные производства с выдворением из Республики Казахстан».

Постановлением суда 345 нарушителей арестованы до 15 суток, все арестованные водворены в специальные учреждения города Павлодар. 288 граждан получили административные штрафы в размере 30 МРП.

«Полицейскими проверено 903 квартиры, сдающиеся в найм; получены полные сведения о квартиросъемщиках и о владельцах недвижимости», - добавили в департаменте.
В несколько раз увеличилось и количество звонков на пульт оператора 102 в Павлодарском регионе в период чрезвычайного положения. Неравнодушные люди сообщали о фактах нарушения комендантского часа, о людях, поведение и разговоры которых казались им подозрительными, просили проверить незнакомый транспорт, сообщали о соседях и знакомых, имеющих оружие.
«С 5 января по 13 января поступило порядка 6527 вызовов в центр оперативного управления города Павлодар, каждый вызов и сообщение были отработаны сотрудниками полиции», - сообщил Нурлан Масимов.
Напомним, режим ЧП в Павлодарской области отменен с 13 января.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Ситуация стабилизирована: В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов
МИОР внимательно отслеживает каждый случай задержания представителей СМИ
В Атырау задержали грабивших алматинские магазины
Транспортные полицейские задержали 22-летнего мародера с крадеными вещами в Алматы
Популярное
1 Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
2 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
3 Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
4 Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
5 Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
6 Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Читайте также
Обход жилых массивов производят полицейские в столице
За сутки более 80 граждан нарушили комендантский час в Мангистауской области
Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив