909 граждан задержаны за нарушение закона о мирных митингах в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Постановлением суда 345 человек арестованы на срок до 15 суток, 288 граждан оштрафованы на 30 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на ограничительные меры, имели место нарушения. 909 граждан задержаны за нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных митингов. В отношении них возбуждены административные производства, - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлман Масимов. - Также задержаны восемь иностранных граждан, в отношении которых возбуждены административные производства с выдворением из Республики Казахстан».

Постановлением суда 345 нарушителей арестованы до 15 суток, все арестованные водворены в специальные учреждения города Павлодар. 288 граждан получили административные штрафы в размере 30 МРП.

«Полицейскими проверено 903 квартиры, сдающиеся в найм; получены полные сведения о квартиросъемщиках и о владельцах недвижимости», - добавили в департаменте.

В несколько раз увеличилось и количество звонков на пульт оператора 102 в Павлодарском регионе в период чрезвычайного положения. Неравнодушные люди сообщали о фактах нарушения комендантского часа, о людях, поведение и разговоры которых казались им подозрительными, просили проверить незнакомый транспорт, сообщали о соседях и знакомых, имеющих оружие.

«С 5 января по 13 января поступило порядка 6527 вызовов в центр оперативного управления города Павлодар, каждый вызов и сообщение были отработаны сотрудниками полиции», - сообщил Нурлан Масимов.

Напомним, режим ЧП в Павлодарской области отменен с 13 января.