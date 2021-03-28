906 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 906 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 156,

город Алматы - 276,

город Шымкент - 32,

Акмолинская область - 40,

Актюбинская область - 2,

Алматинская область - 136,

Атырауская область - 14,

Восточно-Казахстанская область - 36,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 90,

Карагандинская область - 74,

Костанайская область - 11,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 28,

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 216380.