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    08:15, 28 Март 2021 | GMT +6

    906 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 906 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 156,

    город Алматы - 276,

    город Шымкент - 32,

    Акмолинская область - 40,

    Актюбинская область - 2,

    Алматинская область - 136,

    Атырауская область - 14,

    Восточно-Казахстанская область - 36,

    Жамбылская область - 3,

    Западно-Казахстанская область - 90,

    Карагандинская область - 74,

    Костанайская область - 11,

    Кызылординская область - 3,

    Мангистауская область - 4,

    Павлодарская область - 28,

    Туркестанская область - 1.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 216380.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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