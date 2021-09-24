905 казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 сентября лечение от КВИ продолжают получать 65 098 человек (56 297 КВИ+ и 8 801 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 11 576 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 53 522 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 905 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 241 пациент, на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.



