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905 человек заболели коронавирусом в Казахстане

27 Ноября 2021 08:01
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905 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 905 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 106,

город Алматы - 110,

город Шымкент - 14,

Акмолинская область - 80,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 35,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 57,

Жамбылская область - 8,

Западно-Казахстанская область - 18,

Карагандинская область - 101,

Костанайская область - 107,

Кызылординская область - 10,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 95,

Северо-Казахстанская область - 131,

Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлено 969245 заболевших.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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