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905 человек заболели коронавирусом в Казахстане
27 Ноября 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 905 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 106,
город Алматы - 110,
город Шымкент - 14,
Акмолинская область - 80,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 35,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 57,
Жамбылская область - 8,
Западно-Казахстанская область - 18,
Карагандинская область - 101,
Костанайская область - 107,
Кызылординская область - 10,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 95,
Северо-Казахстанская область - 131,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 969245 заболевших.
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