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    13:35, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    900 тысяч тенге похитил астанчанин у друга через мобильное приложение

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 900 тысяч тенге похитил астанчанин у своего друга через мобильное приложение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В полицию по факту кражи крупной суммы денег обратился житель столицы. По словам потерпевшего, с его счета в мобильном приложении Kaspi банка пропало 900 тысяч тенге. В пропаже денег он подозревал виртуальных мошенников и поделился с полицейскими своими подозрениями.

    В ходе следствия сотрудниками полиции было установлено, что накануне пропажи денег, потерпевший встретил на улице своего друга, который попросил у него телефон для якобы срочного звонка. Взяв телефон, подозреваемый перевел 900 тысяч тенге с мобильного приложения на телефон своей супруги, а затем вернул телефон ничего не подозревающему другу. Об имеющейся у друга сумме денег он знал заранее и, воспользовавшись возможностью, совершил их кражу. Задержанный полицейскими 21-летний подозреваемый дал признательные показания.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. «кража» УК РК, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана
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