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900 спортивных мероприятий проведут для жителей Мангистауской области

28 Января 2022 06:30
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900 спортивных мероприятий проведут для жителей Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В целях развития массового спорта в Мангистауской области в текущем году будет проведено 900 спортивных мероприятий. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Каната Жумабаева, из них 45-50 мероприятий будут крупными. Пройдут 37 соревнований республиканского уровня (четыре республиканских Кубка, 18 республиканских чемпионатов, 15 республиканских турниров) и 10 соревнований международного уровня: Открытый Кубок Азии по Дзюдо (Asia Open), этап Кубка мира, восемь международных турниров. Пройдут 336 областных чемпионатов и областных открытых турниров, семь областных комплексных спортивных спартакиад.

«В рамках реализации Послании Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года полным ходом идет развитие массового спорта . В 2021 году 6 898 детей на бесплатной основе занимались спортом, открыто 325 секций по 56 видам спорта. Кроме того, в ходе реализации государственного спортивного заказа на 2022 год в области в соответствии с подушевым нормативом финансирования подтверждены заявки 62 индивидуальных предпринимателей, открыты секции по 22 видам спорта с бесплатным спортивным охватом 8308 детей и подростков посредством государственного спортивного заказа. Данный госзаказ реализуется с июня 2021 года», - сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев.




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#Спорт   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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