900 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 26.09.2021 г., передает МИА «Казинформ».

«На 26 сентября лечение от КВИ продолжают получать 64 283 человек (–55 396 + и 8 887 КВИ-), из них в стационарах находится 11 261 пациент, на амбулаторном уровне – 53 022 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 900 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 226 пациентов, на аппарате ИВЛ – 143 пациента», - говорится в сообщении Минздрава.