900 млн тенге выделят на льготное кредитование молодежи в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае прошло первое заседание Комиссии по отбору бизнес-проектов. По итогам совещания уже одобрены проекты восьми молодых костанайцев, на реализацию которых будут выделены льготные кредиты. Всего же на реализацию проекта в этом году в регионе выделено 900 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Механизм льготного микрокредитования молодежи под 2,5% годовых запущен во исполнение поручения Главы Государства для развития молодежного предпринимательства.

«Состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору бизнес-проектов молодежи в рамках льготного микрокредитования. Рассмотрены и одобрены заявки восьми претендентов из Костанайского, Житикаринского, Денисовского районов, городов Костанай и Рудный. Всего в текущем году в области для кредитования не менее 180 человек из числа молодежи предусмотрено 900 млн тенге», - сообщили в областном акимате.

Среди презентованных и одобренных - проекты по приобретению торгового оборудования, оборудования по производству молочной продукции, аппаратов для очистки и продажи питьевой воды, два проекта по приобретению специализированной техники, два проекта по развитию животноводства.

Здесь же напомнили, что претендентами на получение микрокредитов являются молодые люди из числа предпринимателей, срок государственной регистрации которых в качестве ИП на момент обращения за микрокредитом составляет не более 5 лет.

Сейчас костанайским филиалом АО «Аграрная кредитная корпорация» продолжается прием заявок молодежи в возрасте от 21 до 35 лет на льготное кредитование.