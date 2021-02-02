900 медиков привились от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы вакцину от коронавируса получили 900 медиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении общественного здоровья, 1 февраля было привито 360 человек.

«На данный момент вакцину получили еще 540 медиков. До конца дня вакцинированных будет еще больше», - отметили в управлении.

В феврале, на первом этапе массовой иммунизации от коронавируса, вакцинироваться будут медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы.

Ранее сообщалось, что первые 2 050 доз вакцины «Спутник V» были доставлены в Алматы. В феврале более 2000 алматинских медработников пройдут вакцинацию от коронавируса.

Для вакцинации от COVID-19 на первом этапе открыты прививочные кабинеты в 40 государственных поликлиниках Алматы.