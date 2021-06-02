УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 900 доз «синтетики» изъяли у закладчика в Усть-Каменогорске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Восточно-Казахстанской области провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержаны двое лиц, занимавшихся пропагандой и рекламой наркотиков, а также мужчина, осуществлявший закладки синтетических веществ.

Были установлены двое жителей города Семея, которые специально приехали в город Серебрянск района Алтай для нанесения на зданиях жилых домов надписей с названиями сайтов интернет-магазинов, причастных к распространению наркотиков. Надписи они наносили в темное время суток, так, чтобы их никто не заметил.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников с поличным и изъяли у них баллончики с красками. Со слов задержанных, за нанесение подобных граффити-рисунков, неизвестные им лица, с которыми они контактировали через социальные сети, пообещали им определенную сумму денег. Теперь же вместо этого им грозит уголовная ответственность.

«Действия задержанных лиц квалифицированы по статье 299-1 УК РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств«, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до шести лет. проводится досудебное расследование», – отметил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев.

В Усть-Каменогорске полицейские также задержали 20-летнего мужчину, который осуществлял закладки синтетических наркотиков во дворах города, у которого в ходе обыска на арендуемых квартирах изъято свыше 900 разовых доз. С санкции суда он арестован, ведется досудебное расследование по ст. 297 УК РК, по которой ему грозит наказание сроком до 10 лет.