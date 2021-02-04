900 человек получили вакцину от коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за три дня вакцину от коронавируса получили 900 человек, или 75% от плана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев отметил, что большую часть вакцинированных составили медицинские работники и сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.

«Я сам получил вакцину первого февраля. В первый день у меня была слабость и болезненность в месте укола. Это ожидаемая реакция. Сейчас чувствую себя хорошо. Изменений самочувствия не наблюдается. Призываю не отказываться от вакцинации и защитить себя и близких», - сказал А.Жуматаев.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов добавил, что вакцинация идет в штатном режиме. Медработники контролируют состояние тех, кто получил прививку.

«Каких-либо осложнений после вакцины пока не наблюдается. У четверых человек было повышение температуры до 37,5-38 градусов. Снималась обычным парацетамолом. Это ожидаемые симптомы. Вакцина иммунная и ответ от организма должен быть. Симптомы проходят в течение трех дней. Медики охотно идут на вакцинацию. Они понимают важность проводимой работы. Пока это единственный способ сдержать и ликвидировать коронавирус», - сказал К.Кусемисов.

Напомним, на первом этапе в регионе планируют вакцинировать 1200 человек. Работают 19 прививочных кабинетов, где можно получить вакцину от коронавируса.