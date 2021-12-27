90% жителей Аягозского района ВКО обеспечены чистой питьевой водой

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - Обеспечение населения чистой питьевой водой напрямую влияет на улучшение качества жизни населения. В Аягозском районе Восточно-Казахстанской области на сегодняшний день проводится работа не только по обеспечению водой жителей города, поселков и сельских округов, но и осуществляют эту работу в населенных пунктах и зимовках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

По данным акима Аягозского района Сеилбека Искакова, в 2021 году из 50 населенных пунктов 45 обеспечены питьевой водой, то есть 90 процентов жителей обеспечены централизованной питьевой водой.

«В прошлом году питьевой водой были обеспечены 39 населенных пунктов. В селе Акшаули мы построили водозаборные и водопроводные сети. Кроме того, по программе «Дорожная карта занятости» в селах Батпак, Акши, Айгыз, Баршатас, Емельтау, Нарын, Сарыарка, Тарбагатай, так же Бидайык, Косагаш, Мадениет проведен ремонт централизованной системы водоснабжения», – сообщил Сеилбек Искаков.

Помимо этого, были установлены блочно-модульные станции в населенных пунктах Актубек, Акклет, Копа, Карабулак и Желдикара, Ай, Актас, Акшокы, Биесимас, Ортаарал и Ескенебулагы

Для продолжения работ по строительству водозабора и водопроводных сетей в селах Ай и Копа был скорректирован проект. В данное время выделены средства, работа будет продолжена в 2022 году.

Кроме того, в рамках государственной программы «Нұрлы жер» реализуется проект по обеспечению инженерной инфраструктурой 167 жилых домов в северном микрорайоне города Аягоз.

Начаты работы строительству водопроводных сетей в городе Аягоз, ведется строительство 79,5 км водопровода по 37 улицам. На сегодняшний день проложено 3,5 км водопровода. Данный проект будет завершен в 2022 году.

Также в следующем году планируется реконструкция изношенных водопроводных сетей 27 улиц города Аягоза.

Получена экспертиза проектно-сметной документации строительства водозабора и водопроводных сетей в селах Байкошкар и Корык. В скором времени по данному проекту также начнутся работы.