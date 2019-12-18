90% всей мировой популяции сурка-байбака обитает в степях Казахстана - ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рецензируемом журнале Remote Sensing in Ecology and Conservation опубликованы результаты исследования популяции сурка-байбака в Казахстане с использованием спутниковых снимков Google Earth и Bing, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) в Facebook.

Исследование проводилось научными сотрудниками АСБК совместно со специалистами Института ландшафтной экологии города Мюнстер, Германия.

Прочитать статью в открытом доступе можно по ссылке. Байбак (Marmota bobak) - характерный представитель степной фауны и самый широко распространенный вид крупных общественных роющих форм млекопитающих в западной части Евразийской степи. Больше 90% всей мировой популяции байбака на сегодняшний день обитает в степях Казахстана.Фотография Алёны Кошкиной.

фото: facebook.com/ACBK.kz