КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 90 уток обнаружили в авто у жителей Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

3 октября около 23:30 часов в отдел полиции Аральского района ДП Кызылординской области от сотрудника Кызылординского регионального филиала РГКП ПО «Охотхоопром» поступило сообщение по факту незаконной охоты. В сообщении указано, что в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками филиала совместно с сотрудниками отдела полиции вблизи аула Каратерен остановлена автомашина Niva под управлением 46-летнего водителя.

При проверке автомобиля были обнаружены 3 охотничьих ружья, 22 лысухи (вид дикой утки) и 68 уток. Следственно-оперативной группой, выехавшей на место происшествия, задержаны трое жителей области в возрасте 46, 55 и 52 лет. Все вещественные доказательства изъяты.









Ранее четыре туши зайцев и оружие изъяли у браконьеров в Кызылординской области.





По данному факту отделом полиции Жалагашского района проводится досудебное расследование по части 3 статьи 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконная охота совершенная группой лиц, группой лиц по предварительному сговору».