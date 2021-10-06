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    23:48, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    90 уток обнаружили в авто у жителей Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 90 уток обнаружили в авто у жителей Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    3 октября около 23:30 часов в отдел полиции Аральского района ДП Кызылординской области от сотрудника Кызылординского регионального филиала РГКП ПО «Охотхоопром» поступило сообщение по факту незаконной охоты. В сообщении указано, что в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками филиала совместно с сотрудниками отдела полиции вблизи аула Каратерен остановлена автомашина Niva под управлением 46-летнего водителя.

    При проверке автомобиля были обнаружены 3 охотничьих ружья, 22 лысухи (вид дикой утки) и 68 уток. Следственно-оперативной группой, выехавшей на место происшествия, задержаны трое жителей области в возрасте 46, 55 и 52 лет. Все вещественные доказательства изъяты.



    По данному факту отделом полиции Жалагашского района проводится досудебное расследование по части 3 статьи 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконная охота совершенная группой лиц, группой лиц по предварительному сговору».
    Ранее четыре туши зайцев и оружие изъяли у браконьеров в Кызылординской области.

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    МВД РК Кызылорда Регионы Казахстана Кызылординская область Природа Борьба с преступностью Видео Животные Правоохранительные органы
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