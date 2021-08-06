90 учителей не хватает в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, какие условия создают для учебы и работы в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время прямого эфира жители области спросили, насколько школы обеспечены педагогическими кадрами. Глава региона заявил, что существовавший ранее большой дефицит учителей сократили до минимума. Сейчас актуальны 90 вакансий. По словам К. Аксакалова, в области делают все возможное для привлечения кадров и создания комфортных условий работы.

«Прежде всего, за счет увеличения заработной платы. С прошлого года зарплата учителей на 50% возросла и будет повышаться в течение двух лет. Программа «С дипломом в село» дает возможность приобрести жилье на льготных условиях, получить подъемные пособия. Многие молодые специалисты воспользовались этим. Проводится капитальный ремонт 52 школ области на сумму 4 млрд тенге. По 5 млрд тенге выделяли в 2019-2020 годы на капитальные ремонты школ, утепляли, меняли котельные, крыши, внутри много работ провели. Свыше 60% капитально отремонтированы», - сказал К. Аксакалов.