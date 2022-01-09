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    11:23, 09 Январь 2022 | GMT +6

    90 тысяч тенге предложили неизвестные жителям соседних стран для участия в беспорядках

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 90 тысяч тенге предложили неизвестные люди жителям соседних стран для участия в беспорядках. Об этом рассказал гражданин Кыргызстана телеканалу Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первого числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, согласился. Они купили мне билет. Второго числа я прилетел в Алматы. Меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана. Но я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался. Вернулся в квартиру. Переночевал. А на следующий день решил поехать домой, меня задержали в селе военные», - рассказал кыргызстанец.

    По его словам, в квартире на тот момент проживали около 10 человек.

    Ранее сообщалось , что по всему Казахстану к этому моменту задержано 5 135 человек.

    И.о. министра внутренних дел Тургумбаев раскрыл детали произошедших в стране беспорядков. Говоря о ситуации в Алматы, Ерлан Тургумбаев заявил, что собравшиеся не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры.


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