90 тонн ядерного топлива хранится в банке низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске

На территории Ульбинского металлургического завода расположен Банк низкообогащенного урана (НОУ) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Находящиеся там 90 тонн ядерного топлива может потребовать любая страна организации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Этот запас предназначен для стран МАГАТЭ, в случае резких перебоев поставок. 10 декабря 2019 года Банк НОУ официально перешел в стадию эксплуатации. Однако, как сообщили в пресс-службе УМЗ, с тех пор гарантированный запас никто не затребовал.

— В 2018 году завершился открытый тендер на приобретение низкообогащенного урана для Банка НОУ в Казахстане. Его победители — АО «НАК „Казатомпром“ и французская компания Orano Cycle — в 2019 году поставили туда гексафторид урана (ГФУ), обеспечив его проектное заполнение. На данный момент объем низкообогащенного урана в Банке составляет 90 тонн, — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью АО «УМЗ» Юлией Антоновой.

ГФУ является одним из ключевых элементов для создания ядерного топлива. После обогащения из него производят порошки и топливные таблетки для атомных станций.

В качестве места дислокации банка НОУ была выбрана площадка Ульбинского металлургического завода (УМЗ), так как полностью соответствует критериям. Предприятие имеет 60-летний опыт работы с ГФУ, соответствующую инфраструктуру, квалифицированный персонал, надежную сис­тему физической защиты. Кроме того, на УМЗ более 20 лет действует режим гарантий МАГАТЭ.

Ранее на Ульбинском металлургическом заводе в Усть-Каменогорске сообщили, что все произведенные ими тепловыделяющие сборки (ТВС), питающие атомные станции, экспортируются только в Китай. С процессом изготовления ТВС ознакомился корреспондент агентства Kazinform.