90% священнослужителей получили вакцину – Верховный муфтий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцинация не противоречит шариату. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Духовное управление мусульман Казахстана выступило с заявлением о вакцинации. Вакцинация не противоречит шариату. Человек, который хочет этого сам, может сделать прививку на добровольной основе. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «Не навреди своими руками своему здоровью и своей душе». Поэтому многие наши имамы при ДУМК принимали вакцину с момента ее первого выпуска. Что касается центрального аппарата, то около 90% деятелей религиозных управлений уже получили вакцину. Шариат выступает за благополучие страны, за благополучие человека», - ответил Верховный муфтий на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.