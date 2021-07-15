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90% священнослужителей получили вакцину – Верховный муфтий

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Июля 2021, 17:40
90% священнослужителей получили вакцину – Верховный муфтий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцинация не противоречит шариату. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Духовное управление мусульман Казахстана выступило с заявлением о вакцинации. Вакцинация не противоречит шариату. Человек, который хочет этого сам, может сделать прививку на добровольной основе. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «Не навреди своими руками своему здоровью и своей душе». Поэтому многие наши имамы при ДУМК принимали вакцину с момента ее первого выпуска. Что касается центрального аппарата, то около 90% деятелей религиозных управлений уже получили вакцину. Шариат выступает за благополучие страны, за благополучие человека», - ответил Верховный муфтий на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.


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