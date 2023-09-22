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    12:29, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    90 школьников в ЮАР попали в больницу после перекуса конопляными кексами

    отравление детей
    Фото: из открытых источников

    Около 90 учеников начальной школы Pulamadibogo Primary School в Южно-Африканской Республики попали больницу после того, как съели кексы, предположительно содержащие каннабис, передает со ссылкой на BBC МИА «Казинформ» .

    По официальным данным, ученики купили кексы у уличного торговца по пути в школу.
    Дети жалуются на тошноту, боли в животе и рвоту, а три девочки все еще находятся в больнице.
    Полиция арестовала двоих подозреваемых, им предъявлены обвинения в покушении на убийство.

    Как сообщили в полиции, подозреваемые в возрасте 21 и 19 лет предстанут перед мировым судом Сошангуве в пятницу.

    Департамент образования провинции Гаутенг сообщил, что учителя вызвали скорую помощь, заметив «странное поведение» детей в классе.

    По данным полиции, которая проводит токсикологическую экспертизу, более 90 учеников съели кексы и испытали «серьезные боли».

    Все они были направлены в близлежащие медицинские учреждения, и «примерно 87» были выписаны, говорится в заявлении департамента образования.

    «Только три ученицы остаются в больнице, они все еще получают лечение», - говорится в сообщении.

    Ранее в этом году Демократический альянс (DA) призвал ужесточить проверку уличных торговцев после одновременной госпитализации детей, которые съели так называемое «space cookies» (печенье с каннабисом). Официальный представитель партии Хуме Рамулифо также заявил, что будет требовать от правительства провинции усиления мер безопасности в школе.

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    Африка Мировые новости Происшествия
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