90 школьников в ЮАР попали в больницу после перекуса конопляными кексами

Около 90 учеников начальной школы Pulamadibogo Primary School в Южно-Африканской Республики попали больницу после того, как съели кексы, предположительно содержащие каннабис, передает со ссылкой на BBC МИА «Казинформ» .

По официальным данным, ученики купили кексы у уличного торговца по пути в школу.

Дети жалуются на тошноту, боли в животе и рвоту, а три девочки все еще находятся в больнице.

Полиция арестовала двоих подозреваемых, им предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Как сообщили в полиции, подозреваемые в возрасте 21 и 19 лет предстанут перед мировым судом Сошангуве в пятницу.

Департамент образования провинции Гаутенг сообщил, что учителя вызвали скорую помощь, заметив «странное поведение» детей в классе.

По данным полиции, которая проводит токсикологическую экспертизу, более 90 учеников съели кексы и испытали «серьезные боли».

Все они были направлены в близлежащие медицинские учреждения, и «примерно 87» были выписаны, говорится в заявлении департамента образования.

«Только три ученицы остаются в больнице, они все еще получают лечение», - говорится в сообщении.

Ранее в этом году Демократический альянс (DA) призвал ужесточить проверку уличных торговцев после одновременной госпитализации детей, которые съели так называемое «space cookies» (печенье с каннабисом). Официальный представитель партии Хуме Рамулифо также заявил, что будет требовать от правительства провинции усиления мер безопасности в школе.