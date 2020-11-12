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90 проектов по централизованному водоснабжению реализуют в Карагандинской области

12 Ноября 2020 13:34
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90 проектов по централизованному водоснабжению реализуют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжается реализация 90 проектов по обеспечению населения централизованной питьевой водой и водоотведением. Об этом рассказал глава региона Женис Касымбек в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках госпрограмм «Нұрлы жер», «Нұрлы жол» и «Дорожная карта занятости» реализуются проекты на 13,8 млрд тенге по обеспечению населения централизованной питьевой водой и водоотведением, что позволит по итогам года довести обеспеченность централизованным водоснабжением городского населения до 98%, сельского - до 89,9%. До 100% городского населения обеспечат к 2021 году, а к 2023-му – сельское», - сообщил Женис Касымбек.

В Карагандинской области остро стоял вопрос стабильного, качественного водоснабжения Жезказгана и Сатпаева. Сейчас завершено строительство 1 км резервного водовода из Кенгирского водохранилища за счёт средств корпорации «Казахмыс». До конца года будет разработан проект реконструкции Уйтас-Айдосского водовода. Кроме того, реализуются проекты строительства и реконструкции Эскулинского водовода стоимостью 7,01 млрд тенге Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Всё это позволит обеспечить жителей Жезказгана и Сатпаева бесперебойной подачей воды.


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#Карагандинская область  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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