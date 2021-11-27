90 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 ноября лечение от КВИ продолжает получать 27 183 человек (23 487 КВИ + и 3 696 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.