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90 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

27 Ноября 2021 08:42
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90 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 ноября лечение от КВИ продолжает получать 27 183 человек (23 487 КВИ + и 3 696 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В стационарах находятся 5 691 пациентов,на амбулаторном уровне лечатся 21 492 пациента. Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 413 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 130 пациентов, на аппарате ИВЛ - 90 пациентов.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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