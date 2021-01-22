90% ожогов тела получила девушка во время пожара в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Николаевка Северо-Казахстанской области 27-летняя девушка получила тяжелые термические ожоги во время пожара в доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, ночью в частном жилом доме произошла утечка газа из 27-литрового баллона. Хлопок газо-воздушной смеси привел к пожару в доме. Затем огонь перекинулся на хозяйственные постройки.

«С термическими ожогами в больницу госпитализирована сноха хозяина дома с 90% ожогов тела и дыхательных путей 3-4 степени, состояние тяжелое», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра. Предварительная причина – неисправность редуктора газового баллона.