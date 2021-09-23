90% нефтепереработчиков получили вакцину от КВИ в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 90% сотрудников местного нефтеперерабатывающего завода получили вакцину от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ТОО «АНПЗ» продолжается вакцинация сотрудников предприятия и подрядных организаций. На текущий момент из 1 609 сотрудников 1 443 вакцинированы первым компонентом, что составляет 90%. 1 107 (69% сотрудников) прошли полный курс и получили паспорт вакцинации. Планируется, что до конца года показатель коллективного иммунитета достигнет 100%. Это с учетом имеющихся медицинских противопоказаний и медицинских отводов.

По мере увеличения количества вакцинированных заводчан на предприятии намного снизился показатель заболеваемости COVID-19. Вакцинация проводится с учетом личного согласия работников. Для удобства организована централизованная вакцинация сотрудников в медицинском центре по графику», - сообщил директор департамента управления персоналом и оплаты труда Серик Арыстан.

Напомним, 865 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки.