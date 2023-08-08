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90% населения Аягозского района обеспечено питьевой водой

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Августа 2023, 23:00
90% населения Аягозского района обеспечено питьевой водой

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Аягозском районе области Абай для обеспечения жителей питьевой водой проложено 79,5 км водопроводных сетей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

По Аягозскому району из 50 населенных пунктов 45 обеспечены централизованной питьевой водой, что составляет 90% населения (более 30 тысяч человек в населенных пунктах обеспечены качественной питьевой водой). Работы в этом направлении продолжаются.

Для обеспечения города полностью централизованной системой водоснабжения реализуется проект «Строительство водопроводной сети в городе Аягозе». В рамках проекта ведется строительство 27,4 км водопровода к 14 улицам города Аягоза. Планируемый срок завершения проекта - 31 ноября. В соответствии с результатами конкурса государственных закупок, работы проводятся подрядчиком ТОО «Нұрлы жол - KZ» - ТОО «СМУ Шыгыс».


ЖКХ   Акимат   Вода   Абайская область  
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