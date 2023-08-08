90% населения Аягозского района обеспечено питьевой водой

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Аягозском районе области Абай для обеспечения жителей питьевой водой проложено 79,5 км водопроводных сетей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.



По Аягозскому району из 50 населенных пунктов 45 обеспечены централизованной питьевой водой, что составляет 90% населения (более 30 тысяч человек в населенных пунктах обеспечены качественной питьевой водой). Работы в этом направлении продолжаются.

Для обеспечения города полностью централизованной системой водоснабжения реализуется проект «Строительство водопроводной сети в городе Аягозе». В рамках проекта ведется строительство 27,4 км водопровода к 14 улицам города Аягоза. Планируемый срок завершения проекта - 31 ноября. В соответствии с результатами конкурса государственных закупок, работы проводятся подрядчиком ТОО «Нұрлы жол - KZ» - ТОО «СМУ Шыгыс».