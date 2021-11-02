90% многоэтажек оснастили видеонаблюдением в Байконырском районе столицы
«В Байконырском районе есть 446 многоэтажных жилых домов. 90% из них обеспечены камерами видеонаблюдения. Если при обходе выявляем нерабочие камеры видеонаблюдения, сразу же сообщаем акимату и департаменту полиции, чтобы отработать вопрос», - пояснил Кайрат Туляпов.
На брифинге официальный представитель столичного департамента полиции Данияр Оралов также добавил, что подготовлена дорожная карта совместно с акиматом.
«В первую очередь, увеличиваем оснащение камерами видеонаблюдения в таких отдаленных районах столицы, как Кирпичный, Ильинка, Караоткель. В рамках дорожной карты ежегодно увеличивается количество камер видеонаблюдения», - добавил он.
Ранее сообщалось, что за истекшую неделю в столице зарегистрировано 137 преступлений, 99 из них раскрыто за сутки.