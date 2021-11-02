90% многоэтажек оснастили видеонаблюдением в Байконырском районе столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько оснащены камерами видеонаблюдения многоэтажки одного из столичных районов? Об этом рассказал начальник отдела местной полицейской службы управления полиции Байконырского района Кайрат Туляпов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Байконырском районе есть 446 многоэтажных жилых домов. 90% из них обеспечены камерами видеонаблюдения. Если при обходе выявляем нерабочие камеры видеонаблюдения, сразу же сообщаем акимату и департаменту полиции, чтобы отработать вопрос», - пояснил Кайрат Туляпов.

На брифинге официальный представитель столичного департамента полиции Данияр Оралов также добавил, что подготовлена дорожная карта совместно с акиматом.

«В первую очередь, увеличиваем оснащение камерами видеонаблюдения в таких отдаленных районах столицы, как Кирпичный, Ильинка, Караоткель. В рамках дорожной карты ежегодно увеличивается количество камер видеонаблюдения», - добавил он.

Ранее сообщалось, что за истекшую неделю в столице зарегистрировано 137 преступлений, 99 из них раскрыто за сутки.