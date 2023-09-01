ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 90-летнюю пациентку с острым инфарктом миоркарда спасли в Таразе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.



В клинику Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии обратилась жительница Тараза, 1933 года рождения, ей было полных 90 лет, с жалобами на боли. Она испытывала чувство нехватка воздуха, общую слабость.

Со слов пациентки, ранее по поводу сердца не лечилась и не обследовалась. Никуда не обращалась, лечение не получала. Однако утром 18 августа в связи с нарастанием боли, самостоятельно обратилась к врачам.

«Специалистами центра было проведено УЗИ сердца, на котором выявлен гипокинез (снижение сократимости) по задней, верхушечной стенке левого желудочка. На ЭКГ обнаружено субэндокардиальное повреждение по нижнебоковой стенке левого желудочка. Учитывая жалобы, анамнез, данные инструментальных обследований, поставлен диагноз - острый коронарный синдром без подъема сегмента ST.

Тут же были взяты анализы, по результатам которых отмечено повышение маркера острого инфаркта миокарда - тропонин», - сообщили в пресс-службе министерства.

«Пациентка экстренно взята на чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). На коронарографии выявлено трехсосудистое поражение коронарных артерий. Острый тромбоз огибающей артерии и окклюзия 98% правой коронарной артерии. Проведено эндоваскулярное открытие инфаркт зависимой артерии и оклюзированный сосуд, установлено два стента.

Состояние пациентки после операции и проводимого лечения стабилизировалось, боли купированы, не повторялись. Благодаря слаженной работе врачей НКЦКТ - кардиологов Жулдыз Нигметовой, Мадине Акиловой, интервенционному кардиологу Тимуру Сейсембекову, реаниматологу Ергали Турашеву была вовремя оказана квалифицированная медицинская помощь женщине в почтенном возрасте», - добавили в Минздраве.

Пациентка выписана с улучшением состояния. Даны рекомендации по дальнейшему лечению и наблюдению.