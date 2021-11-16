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90-летнюю бабушку спасли при пожаре в Актюбинской области-видео

16 Ноября 2021 20:53
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90-летнюю бабушку спасли при пожаре в Актюбинской области-видео

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 90-летнюю бабушку спасли пожарные во время возгорания дома в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области. Департамент ЧС опубликовал видео спасения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Возгорание произошло ночью 14 ноября в двухэтажном доме. В пожарную часть в 23 часа 46 минут местного времени поступило сообщение о возгорании дома по улице Торайгырова в Кандыагаше.

На видео видно, как из квартиры на втором этаже пожарный выносит на руках пожилую женщину, затем он сажает ее в легковой автомобиль на улице.

«На место выехали спасатели и техника пожарной части №8 Мугалжарского района. Выехавшими на место происшествия спасателями было установлено возгорание деревянного пола на площади 5 квадратных метров в одной из квартир. Огнеборцами, в их числе Мейрамбек Самрат и Алдияр Тулебаев, была спасена пожилая женщина, 1931 года рождения и эвакуировано 9 человек», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Пожар был полностью локализован в 00 часов 25 минут. Пострадавших нет.



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#Актюбинская область   #Происшествия  
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Автор:

Самал Ендибаева

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