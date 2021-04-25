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90-летний житель Шымкента получил вакцину против коронавируса

25 Апреля 2021, 10:50
90-летний житель Шымкента получил вакцину против коронавируса

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 90-летний житель Шымкента Куаныш Абдурахманов добровольно пришел в местную поликлинику и получил вакцину против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook Министерства здравоохранения РК.

Мужчина является Почетным гражданином Шымкента. Пенсионер говорит, что о вакцинации наслышан и тоже решил принять вакцину

Перед прививкой мужчину обследовали врачи. Так как противопоказаний не было, поставили первый компонент вакцины «Спутник-V».

«Принимать решение вакцинироваться или нет, каждый должен сам. Но я думаю, только таким образом мы победим вирус. Многие говорят, что не нужно бояться вакцины. Думаю, надо ставить прививку», - говорит мужчина.

Отметим, что все члены семьи Куаныша Абдрахманов вакцинированы от COVID.

Через 21 день мужчине поставят второй компонент вакцины.


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