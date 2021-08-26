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90-летний Торегельды Шарманов получил вакцину от коронавируса

26 Августа 2021 12:18
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90-летний Торегельды Шарманов получил вакцину от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахской академии питания, доктор медицинских наук Торегельды Шарманов ввел первую дозу вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Коронавирус - очень опасная эпидемия. Это доказали мировые ученые. Единственный способ избавиться от него - вакцина. Мне cейчас за 90 лет. Вакцину получил из дома. Чувствую себя очень хорошо», - сказал Торегельды Шарманов.

Академик поставил вакцину Vero Cell производства Sinopharm.

Торегельды Шарманов призвал людей вакцинироваться для борьбы с опасной эпидемией.

Также ученый предупредил казахстанцев не верить ложным новостям о вакцине.

«Сейчас распространяется дезинформация о том, что вакцина опасна. Не верьте, вакцина - это единственный способ защититься и единственный шанс быть с близкими людьми», - сказал ученый.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Vero Cell  
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Автор:

Гульзат Сахова

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