90-летний Торегельды Шарманов получил вакцину от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахской академии питания, доктор медицинских наук Торегельды Шарманов ввел первую дозу вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коронавирус - очень опасная эпидемия. Это доказали мировые ученые. Единственный способ избавиться от него - вакцина. Мне cейчас за 90 лет. Вакцину получил из дома. Чувствую себя очень хорошо», - сказал Торегельды Шарманов.

Академик поставил вакцину Vero Cell производства Sinopharm.

Торегельды Шарманов призвал людей вакцинироваться для борьбы с опасной эпидемией.

Также ученый предупредил казахстанцев не верить ложным новостям о вакцине.

«Сейчас распространяется дезинформация о том, что вакцина опасна. Не верьте, вакцина - это единственный способ защититься и единственный шанс быть с близкими людьми», - сказал ученый.