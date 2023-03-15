Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

90-летний «супермен» спас женщину от самоубийства силой своих рук во Франции

15 Марта 2023, 04:19
90-летний «супермен» спас женщину от самоубийства силой своих рук во Франции Фото: tf1info.fr

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В начале февраля в Левалуа-Перре 90-летний мужчина спас свою уборщицу, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TF1info.fr.

Женщина собиралась прыгнуть с 14 этажа дома старика, когда тот схватил ее и чудом удерживал силой своих рук на протяжении долгих 15 минут.

Пятнадцать минут - вечность для девяностолетнего мужчины, сумевшего продержаться до прибытия нескольких молодых людей, находившихся неподалеку и прибежавших на крики о помощи.

Студент бизнес-школы, расположенной прямо напротив дома пожилого спасителя, Энтони, напуганный криками, ворвался в здание. Он смог войти только благодаря помощи соседей. Взбежав на 14 этаж, он ринулся к балкону. За ним, спеша на помощь, следовал еще один мужчина - курьер.

«Вот где это произошло», — показывает Энтони в видео, появившимся в официальном аккаунте в Instagram TF1 на днях. «Она [женщина] висела на этом уровне. Нас было двое – я и курьер. Мы потянули ее вдвоем и затащили на балкон».

Сам 90-летний пенсионер, пожелавший остаться неизвестным, уступил место молодым людям, исчерпав все свои силы.

«Время от времени, она просила, чтобы он отпустил ее, время от времени, сама цеплялась за него», - говорит дочь скромного спасителя.

Пожарные прибыли на место инцидента через несколько минут после спасения. 90-летний мужчина был в шоке. Женщину, пытавшуюся покончить с собой, госпитализировали.


Новости по теме
Как выходцы из Азии стали политическими тяжеловесами Великобритании
Бельгия принимает первый в своей истории план по ограничению потребления алкоголя
Два военных вертолета разбились в Кентукки
Теги:
Читайте также
ГСМ из Казахстана продолжают вывозить в Кыргызстан
Electronic Arts Inc планирует сократить 6% своих сотрудников
Папа Римский попал в больницу из-за резкого ухудшения здоровья
Глава Marvel Entertainment попал под сокращение
Более 30 человек погибли при пожаре на пароме на Филиппинах
ВВС Израиля нанесли удары по Дамаску
Массовое отравление школьников неизвестным веществом произошло в Кыргызстане
Бельгия принимает первый в своей истории план по ограничению потребления алкоголя
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 17 студентов отравились роллами в Кокшетау

Лента новостей