90-летний актер из сериала «Звездный путь» слетал в космос

ВАН-ХОРН. КАЗИНФОРМ - 90-летний голливудский актер канадского происхождения Уильям Шетнер, звезда легендарного научно-фантастического телесериала «Звездный путь» («Star Trek»), в среду совершил не кинематографический, а реальный полет в космос. Запуск ракеты-носителя состоялся в районе американского города Ван-Хорн, штат Техас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Он стал одним из членов экипажа суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin бизнесмена Джеффа Безоса.

Шетнер, прославившийся ролью капитана Кирка в первых сезонах «Звездного пути», принял участие во втором полете корабля New Shepard. Первый полет корабля 20 июля ненадолго отправил в космос самого Безоса, его брата, а также студента из Нидерландов и 82-летнюю американскую летчицу Уолли Фанк.

Актер стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. В пункте управления полетом заявили, что полет прошел по плану, капсула с астронавтами приземлилась в штатном порядке в Техасе. Как сообщается, все участники полета чувствуют себя нормально.

После приземления Шетнер сказал встречавшему капсулу и открывшему ее люк Безосу: «Вы подарили мне самое глубокое переживание... Я переполнен эмоциями». До старта актер честно признался, что немного напуган предстоящим испытанием.

Полет Шетнера продлился около 10 минут. Аппарат корабля New Shepard поднялся на высоту немногим более 100 километров, которую многие считают границей космоса. В течение короткого времени экипаж испытал чувство невесомости и увидел округлые очертания Земли.

«Есть некая таинственная сила в том, чтобы отправиться в космос, быть ближе к звездам и оказаться в невесомости, - сказал перед полетом Шетнер. - Я буду восхищаться видом космоса. Я хочу посмотреть на земной шар и насладиться его красотой и силой».

Кроме Шетнера, в космос отправились еще три человека: вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, сооснователь компании Planet Крис Бошуизен и Глен де Врис - менеджер французской корпорации по производству медицинского программного обеспечения Dassault Systèmes. Новоявленные астронавты проходили подготовку всего в течение нескольких дней - во время полностью автоматического полета управлять кораблем им не придется.