90-летие отмечает военная газета «Сарбаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня главному военному изданию страны – республиканской военно-патриотической газете «Сарбаз» исполняется 90 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

За 90 лет издание внесло большой вклад в становление военной печатной журналистики в Казахстане. Учитывая его значение, Министерством обороны РК принято решение провести предстоящую премию в области военной журналистики «Әскер Медиа-2019» под знаком юбилейной даты.





История «Сарбаз» началась с казахской военной газеты «Qьsьl әsker» (Қызыл әскер) Казахского военного комиссариата и издательства «Еңбекшіл қазақ» (ныне «Егемен Қазақстан»). Она выходила раз в неделю на казахском языке в латинской графике.

Позже, с 1 ноября 1969 года, в Алма-Ате начала выходить газета под названием «Боевое знамя». У каждого округа в то время был свой печатный орган, в том числе в Среднеазиатском военном округе. 20 лет газета вела летопись жизни войск. В мае 1989 года в связи с упразднением округа прекратился и выпуск издания, а редакция была расформирована.





С обретением независимости в печатной военной журналистике началась новая история. На базе газеты «Боевое знамя» был создан Центральный орган печати Министерства обороны РК – газета «Қазақстан сарбазы – Воин Казахстана». Первый номер вышел 16 декабря 1992 года, в среду, на казахском и русском языках.

«Қазақстан сарбазы – Воин Казахстана» стал основным военным изданием страны. Его важность подчеркнул Первый Президент Казахстана.





«Газета должна стать выразительницей оборонных интересов республики и её вооруженных защитников, её эффективных связей с государствами Содружества. Важно побуждать у молодежи стремление с честью выполнять свой воинский долг, воспитывать её в духе патриотизма на основе героического прошлого Родины», - отметил он.

Первым редактором газеты был подполковник Виль Рахманкулов.

Среди тех, кто работал с изданием, много талантливых и известных журналистов: Сапаргали Жагипаров, Григорий Красилов, Николай Завьялов, Николай Мальцев, Александр Бавтуто, Василий Даньшин, Людмила Бондарцова, известный во всей Центральной Азии военный фотокорреспондент Виктор Дубровченко. С газетой сотрудничали и бывшие фронтовые корреспонденты – народный писатель Казахстана Азильхан Нуршаихов, известный писатель и поэт Сагынгали Сеитов.

Сегодня в штате редакции трудятся 10 журналистов под руководством главного редактора Батырхана Куатбека, есть региональные представители в областях.

На страницах газеты «Сарбаз» всегда можно найти оперативную информацию о жизнедеятельности казахстанской армии, проводимых в стране военных учениях и достижениях военнослужащих, издание позволяет быть в курсе последних событий, происходящих в армиях стран мира. Кроме печатной есть и электронная версия газеты, которая доступна на портале sarbaz.kz, а также мобильное приложение.























