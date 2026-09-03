90 лет спустя: поляки вспоминают помощь казахов и историческую депортацию

В Казахстане вспоминают 90-летие депортации поляков, произошедшей в 1936 году. О судьбах депортированных, помощи местного населения и сохранении исторической памяти рассказали казахстанские ученые на круглом столе «Поляки в Казахстане: история и память», передает корреспондент агентства Kazinform.

История польского народа в Казахстане насчитывает несколько этапов и тесно связана с тяжелыми страницами истории страны.

70 тысяч поляков переселили в Северный Казахстан

Как рассказал доктор исторических наук, секретарь польско-казахстанской исторической комиссии Дмитрий Панто, в 1936 году было принято решение выселить из приграничных территорий около 70 тысяч этнических поляков. Большая часть депортированных прибыла на железнодорожную станцию Тайынша, после чего людей расселили в 42 специально организованных спецпоселениях на территории Северного Казахстана. Часть поляков оказалась в Южном Казахстане.

— В этом году мы отмечаем важную историческую дату — 90-ю годовщину депортации поляков в Казахстан, которая произошла в 1936 году, — отметил Дмитрий Панто.

По его словам, сегодня в Казахстане проживает около 30 тысяч поляков. Многие из них живут в Астане и Алматы, однако значительная часть польского населения по-прежнему сосредоточена на севере страны. В частности, немало поляков проживает в селах Тайыншинского района.

«Без помощи казахского народа выжить было бы невозможно»

Одной из самых тяжелых страниц истории депортации стали первые годы пребывания поляков в Казахстане. Люди оказывались в степи в непривычных для себя условиях и были вынуждены буквально учиться выживать.

По словам Дмитрия Панто, именно помощь местного казахского населения стала одним из факторов, позволивших многим депортированным пережить этот период.

— Когда они приехали в 1936 году, ситуация была очень тяжелой, потому что они оказались в степи. Без помощи казахского народа выжить было бы невозможно, — сказал историк.

Местные аулы помогали переселенцам адаптироваться к новым условиям: рассказывали, где можно ловить рыбу, как работать с саксаулом, как заготавливать необходимые запасы на зиму и к каким суровым погодным условиям следует готовиться.

— Казахский народ помог нам освоиться на этой земле, показали, как здесь выжить. Благодаря этому такое количество людей смогло пережить депортацию, а их потомки до сих пор живут в Казахстане, — отметил Дмитрий Панто.

По его словам, именно в годы депортации особенно укрепилась дружба между казахским и польским народами.

— Польский народ очень благодарен казахскому народу за то, что вы нас спасли, помогли нам и, в первую очередь, открыли перед нами свои сердца и дома в трудную минуту, — сказал историк.

Точное количество погибших среди депортированных поляков установить сложно, однако, по словам ученого, смертность была высокой. В первую очередь тяжелые условия отражались на пожилых людях и маленьких детях.

История польско-казахстанских связей не ограничивается периодом депортаций. Как отметил Дмитрий Панто, отношения между народами имеют более чем 200-летнюю историю.

Еще в XVIII–XIX веках поляки находились на территории Казахстана в качестве ссыльных, чиновников царской администрации и исследователей. Среди них историк упомянул Адольфа Янушкевича и других представителей польской интеллигенции, которые изучали Казахстан и оставляли письменные свидетельства о регионе.

Отдельной частью мероприятия стала выставка «Высланные в степь. Судьбы польских ссыльных и их семей в Казахстане». В экспозиции представлены личные документы депортированных поляков, фотографии, воспоминания и записи, удостоверения личности, справки о реабилитации жертв политических репрессий, а также архивные документы польских культурных организаций.

Организаторы отмечают, что выставка позволяет показать историю депортации через судьбы конкретных людей и семей, а архивные материалы — представить их повседневную жизнь и трудности, с которыми они столкнулись в Казахстане.