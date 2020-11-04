90 лет исполняется Карагандинскому театру им. К. С. Станиславского

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. К. С. Станиславского отмечает 90-летие со дня основания. Многолетняя история театра насыщена радостными и трагическими событиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начало храму искусства было положено в 1930 году. В Семипалатинске в соответствии с постановлением правительства КазССР самодеятельная агитбригада была преобразована в государственный передвижной театр по агитационной и культурно-массовой работе «Живая газета». Через два года коллектив стал передвижным театром в составе политпоезда Турксиба. А уже в 1936-м был переименован в Карагандинский областной русский драматический театр и направлен на Прибалхашстрой. В период работы в Балхаше театральная труппа каждый год ездила на летние гастроли в Караганду.

В 1940 году театр перевели в шахтёрскую столицу. Тяжёлым испытанием стала для коллектива Великая Отечественная война. В первые же дни 20 работников добровольно ушли на фронт. Актёры выступали перед призывниками, в эвакуационных госпиталях. Была сформирована концертная бригада, работавшая для бойцов Прибалтийского фронта.

Вплоть до завершения строительства Дворца культуры горняков в Караганде в 1942 году коллектив выступал в Балхаше. Летом - Балхаш, зимой - Караганда. Через девять лет театр окончательно переехал в шахтёрскую столицу. Когда в 1958 году театр возглавил заслуженный артист КазССР Александр Подобед, начались многочисленные гастроли по республике, а затем и по всему СССР.

Новоселье в здании на бульваре Мира (ныне пр. Н. Назарбаева), построенном специально для театра, коллектив отпраздновал в декабре 1962-го. Спустя год за плодотворную театральную деятельность постановлением Совета Министров КазССР театру было присвоено имя К. С. Станиславского. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1981 году театр был награждён орденом Дружбы народов.

В 90-е ушли в прошлое гастроли по распавшемуся СССР, не было финансовых возможностей для поездок по Казахстану. В это время коллектив всё равно оправдывал закрепившееся за ним с 30-х годов звание «театра на колесах». Труппа много ездила по районам.

В 2010 году в день открытия театра после капитального ремонта на площади перед зданием воздвигнут памятник К. С. Станиславскому. На этот же период приходится небывалый всплеск фестивальной активности коллектива. Театр неоднократно награждался дипломами республиканских фестивалей, а также международных театральных форумов «Мост дружбы», «Сахнадан салем», «Встречи в России», «Буа: пространство диалога», «Славия-2018» и др.

С 2017 года и по сей день руководит театром заслуженный деятель РК Дунай Еспаев.

В честь грандиозного события на юбилейной неделе пройдут два мастер-класса. Семинары проведут генеральный директор Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Ильфира Якупова и режиссёр Государственного русского театра драмы им. М. Горького Бекпулат Парманов.

Но главное праздничное событие запланировано на 6 ноября в 18:30. В программе вечера театрализованное представление «Дороги без конца» и торжественная часть. В связи с ограничениями по количеству зрителей в зале будет проводиться и онлайн-трансляция мероприятия.