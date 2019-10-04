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90 лет исполнилось военно-патриотической газете «Сарбаз»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 90 лет исполнилось еженедельной республиканской военно-патриотической газете «Сарбаз» при Министерстве обороны Республики Казахстан, освещающая деятельность Вооружённых сил, передает МИА «Казинформ».
Футбольным турниром отметили празднование юбилея газеты.
«От всей души приветствую участников и организаторов футбольного турнира, посвященного 90-летию газеты «Сарбаз».
При поддержке АО «Казахстан ГИС Центр» работает и развивается военная пресса в лице газеты «Сарбаз». 90 лет - это солидный багаж и опыт для любого издания. Это почти вековая история патриотизма! На нас ложится огромная ответственность как преемников легендарных изданий и людей военного пера, которые работали во благо военной прессы в разные периоды нашей истории.
Как сказал Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем напутствии газете «Қазақстан Сарбазы»: «Газета должна стать выразительницей оборонных интересов республики и ее вооруженных защитников». Думаю, что с честью, выдержав испытание временем, сегодня газета «Сарбаз» исполняет данную задачу.
Особая гордость, что «Сарбаз» приобрел статус лучшего издания в освещении преобразований и формирования Вооруженных сил нашей страны», - сказал председатель совета директоров АО «Казахстан ГИС Центр» Альмет Увальжанов.
Он отметил, проведение турнира имеет особое общественное значение. Сторонников объединяет не только спортивное мастерство, но и патриотические устремления, защита Родины.
«Искренне желаю всем участникам турнира честной игры и заслуженных побед. Пусть сегодняшнее событие станет подлинным праздником спорта!» - заключил Альмет Увальжанов.
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