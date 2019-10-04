+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 14 °С
USD 389.23 EUR 426.05
RUB 5.98 CNY 54.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

90 лет исполнилось военно-патриотической газете «Сарбаз»

4 Октября 2019 11:06
Поделиться:
90 лет исполнилось военно-патриотической газете «Сарбаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 90 лет исполнилось еженедельной республиканской военно-патриотической газете «Сарбаз» при Министерстве обороны Республики Казахстан, освещающая деятельность Вооружённых сил, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Рекламу вина и пива в СМИ планируют разрешить в Казахстане
В Казахстане действует около 500 мер господдержки бизнеса – Даурен Абаев Стартовал конкурс на Премию Фонда Первого Президента на лучший казахскоязычный сайт Корреспондента  МИА «Казинформ»  наградили медалью  «Город и космодром Байконур»

Футбольным турниром отметили празднование юбилея газеты.

«От всей души приветствую участников и организаторов футбольного турнира, посвященного 90-летию газеты «Сарбаз».

При поддержке АО «Казахстан ГИС Центр» работает и развивается военная пресса в лице газеты «Сарбаз». 90 лет - это солидный багаж и опыт для любого издания. Это почти вековая история патриотизма! На нас ложится огромная ответственность как преемников легендарных изданий и людей военного пера, которые работали во благо военной прессы в разные периоды нашей истории.

Как сказал Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем напутствии газете «Қазақстан Сарбазы»: «Газета должна стать выразительницей оборонных интересов республики и ее вооруженных защитников». Думаю, что с честью, выдержав испытание временем, сегодня газета «Сарбаз» исполняет данную задачу.

Особая гордость, что «Сарбаз» приобрел статус лучшего издания в освещении преобразований и формирования Вооруженных сил нашей страны», - сказал председатель совета директоров АО «Казахстан ГИС Центр» Альмет Увальжанов.

Он отметил, проведение турнира имеет особое общественное значение. Сторонников объединяет не только спортивное мастерство, но и патриотические устремления, защита Родины.

«Искренне желаю всем участникам турнира честной игры и заслуженных побед. Пусть сегодняшнее событие станет подлинным праздником спорта!» - заключил Альмет Увальжанов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: СМИ, Армия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив