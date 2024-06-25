90 лет исполнилось Казахскому Национальному оркестру народных инструментов имени Курмангазы

Сегодня Казахскому Национальному оркестру народных инструментов имени Курмангазы исполнилось 90 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Казахский Национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы - первый профессиональный и уникальный оркестр в истории инструментального музыкального искусства Казахстана. Он познакомил весь мир с казахской культурой, несравненными по своей красоте мелодиями степей, уникальными инструментами.

Фото: Минкультуры РК

Оркестр был основан в 1934 году Ахметом Жубановым. В разные годы коллективом руководили талантливые музыканты - Шамгон Кажгалиев и Нургиса Тлендиев. Они не только продолжили дело Жубанова, но и обогатили репертуар.

Фото: Минкультуры РК

В 1944 году оркестру было присвоено имя великого казахского народного музыканта Курмангазы Сагырбайулы. С 1967 года — заслуженный коллектив Казахстана, с 1978 года — академический оркестр. В 1984 году оркестр был награжден орденом «Дружба народов», в 2020 году указом Президента Республики Казахстан присвоен национальный статус.

Фото: Минкультуры РК

Сегодня в коллективе знаменитого оркестра трудятся 135 человек. За год оркестр дает более 100 концертов, количество зрителей достигает до 45 000 человек. А репертуарный фонд музыкантов составляют свыше 5000 произведений.

Фото: Минкультуры РК

В честь юбилея оркестром запланирован ряд мероприятий как в Казахстане, так и за рубежом. Музыкальный коллектив посетит Туркменистан и выступит перед публикой Ашхабада, где представит зрителям уникальные произведения казахской народной музыки.

В рамках юбилейного тура оркестр также порадует казахстанских слушателей яркими и запоминающимися выступлениями в Караганде и Костанае.

Фото: Минкультуры РК

Кульминацией празднования станет гала-концерт, на котором прозвучат классические произведения казахской музыки и новые композиции, созданные специально для этого события.