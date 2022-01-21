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90% инфицированных коронавирусом тупкараганцев не вакцинированы

21 Января 2022 21:34
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90% инфицированных коронавирусом тупкараганцев не вакцинированы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Тупкараганском районе Мангистауской области с начала года коронавирусной инфекцией заразились более 100 человек, из них почти 90% - не вакцинированные. Об этом сообщила главный врач Тупкараганской центральной районной больницы Гульшат Шалабаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По ее словам, вакцина снизит вероятность заболевания КВИ даже у пациентов со слабым иммунитетом, а в случае, если человек заболеет, поможет минимизировать ее последствия. Обычно привитые люди переносят КВИ в легкой форме и быстро выздоравливают.

«Поверьте медицине! Мы каждый день видим последствия халатности людей, которые игнорируют прививки. Те, кто умирает от коронавирусной инфекции - не вакцинированные. Сегодня в стране был антирекорд по количеству зараженных КВИ. В настоящее время существует только один способ защититься от коронавируса – это вакцинация. Поэтому призываю всех получить вакцину», - сказала Гульшат Шалабаева.

Как сообщалось ранее, в Мангистауской области растет число заболевших коронавирусом.


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#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Аружан Саптарова

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