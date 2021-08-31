90 детей погибли в ДТП в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года на дорогах страны погибли 90 несовершеннолетних детей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос обеспечения детской безопасности на дорогах продолжает оставаться одним из актуальных в стране. К сожалению, в республике каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие регистрируется с участием несовершеннолетних. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 90 детей, 1 860 получили травмы», - сообщил Жандос Мураталиев на еженедельном брифинге МВД РК.

«В период пандемии и социальной изоляции населения, когда большинство школьников были переведены на удаленный формат с сокращенной программой обучения, снизился и объем образовательной и праворазъяснительной работы среди подрастающего поколения. Для привлечения внимания общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма регулярно проводятся различные профилактические акции, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом», - отметил заместитель председателя комитета.

По его словам, на территории республики с 23 августа проходит широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

«В ходе мероприятия совместно с представителями дорожных и коммунальных служб проведено более 4 тысяч проверок на территории образовательных учреждений, находящихся вблизи дорог. По результатам проверок учреждениям выдано порядка 2 тысяч предписаний для устранения выявленных недостатков», - отметил Жандос Мураталиев.