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90 детей погибли в ДТП в Казахстане с начала года

31 Августа 2021 12:32
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90 детей погибли в ДТП в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года на дорогах страны погибли 90 несовершеннолетних детей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вопрос обеспечения детской безопасности на дорогах продолжает оставаться одним из актуальных в стране. К сожалению, в республике каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие регистрируется с участием несовершеннолетних. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 90 детей, 1 860 получили травмы», - сообщил Жандос Мураталиев на еженедельном брифинге МВД РК.

«В период пандемии и социальной изоляции населения, когда большинство школьников были переведены на удаленный формат с сокращенной программой обучения, снизился и объем образовательной и праворазъяснительной работы среди подрастающего поколения. Для привлечения внимания общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма регулярно проводятся различные профилактические акции, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом», - отметил заместитель председателя комитета.

По его словам, на территории республики с 23 августа проходит широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

«В ходе мероприятия совместно с представителями дорожных и коммунальных служб проведено более 4 тысяч проверок на территории образовательных учреждений, находящихся вблизи дорог. По результатам проверок учреждениям выдано порядка 2 тысяч предписаний для устранения выявленных недостатков», - отметил Жандос Мураталиев.


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#ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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