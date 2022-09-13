90 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 10,

в городе Алматы – 17,

в городе Шымкенте – 0,

в Абайской области - 3,

в Акмолинской области – 3,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 2,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 1,

в Жетысуской области - 2,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 14,

в Костанайской области – 4,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 3,

в Туркестанской области – 1,

в Улытауской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 391 735 случаев.