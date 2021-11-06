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90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

6 Ноября 2021 14:56
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90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

ФРИТАУН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - . Более 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Как отметили в столичном морге, к настоящему времени туда было доставлено 91 тело. Дополнительной информации не приводится.


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