90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

ФРИТАУН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - . Более 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в столичном морге, к настоящему времени туда было доставлено 91 тело. Дополнительной информации не приводится.