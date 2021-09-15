90 человек наказали за ложные вызовы спецслужб в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 90 ложных вызовов спецслужб. Из них 64 приходятся на Петропавловск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, практически все ложные вызовы жители региона совершили в состоянии алкогольного опьянения.

Последний случай произошел 13 сентября. Мужчина вызвал скорую помощь в Рабочий поселок для своего якобы истекающего кровью от ножевых ранений друга. Медики сообщили об этом в дежурную часть 2-го отдела полиции Петропавловска.

Найти указанный адрес бригада скорой помощи не смогла. Для проверки направили экипаж батальона патрульной полиции, выехала следственно-оперативная группа отдела. Факт не подтвердился.

Выяснилось, что звонил 48-летний житель одного из районов области. По его словам, был в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить.

«Санкция статьи «Заведомо ложный вызов специальных служб» предусматривает штраф в размере 30 МРП, или 87,5 тысячи тенге. К реагированию на каждое сообщение о совершенном преступлении привлекаются экипаж патрульной полиции в составе двух сотрудников, следственно-оперативная группа, в которую входят оперуполномоченный, следователь, криминалист и водитель. На место прибывает участковый инспектор. Заведомо ложный вызов — серьезное правонарушение, отнимающее силы и средства полиции, когда они могут потребоваться в другом месте», - сказал заместитель начальника штаба департамента полиции Бахытжан Альбеков.

С начала года служба 102 в Петропавловске приняла свыше 108 тысяч сообщений, из них более 22 тысяч требовали немедленного реагирования полиции.



