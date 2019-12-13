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90 безработных получили работу в нефтегазовой отрасли в Атырауской области

13 Декабря 2019 22:30
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90 безработных получили работу в нефтегазовой отрасли в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 90 безработных прошли обучение и получили работу в нефтегазовой отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2019 году потребность кадров в Атырауской области составила 50 тыс. человек, при этом в центрах занятости региона числится более 16 тыс. безработных, 52% из которых - мужчины. Причина их невостребованности – отсутствие профессии. С целью снижения уровня безработицы акиматом Атырауской области было инициировано обучение молодых людей по специальностям «Стропальщик», «Электромонтажник», «Лесомонтажник», «Трубомонтажник», «Сварщик строительных конструкций», «Монтажник металлоконструкций». Программы обучения состояли из 30% теоретических занятий и 70% практических. Обучение, которое длилось от 2 до 3 месяцев, проходило в Высшем колледже APEC PetroTechnic. Все слушатели были обеспечены проживанием и питанием на протяжении всего периода обучения», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

В ведомстве рассказали, особенностью программы стало то, что молодых людей обучали так называемым «мягким навыкам» - умению коммуницировать с коллегами, разрешать конфликты и ораторскому мастерству. Более того, курс по технике безопасности частично преподавали люди с ограниченными возможностями, которые сами когда-то пострадали на производстве из-за несоблюдения техники безопасности, а теперь прикованы к коляскам. Результатом обучения стало то, что 62 выпускника из 90 были трудоустроены еще до получения сертификата об окончании обучения. Остальные будут трудоустроены в ближайшие 3 месяца. Договоры с работодателями уже подписаны.

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Ключевые слова: Атырауская область, Образование, Общество,
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Автор:

А. Соколов

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